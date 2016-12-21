Исследование: Четверть тех, кто родился в Армении, в настоящее время живет за границей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Четверть тех, кто родился в Армении, в настоящее время живет за границей.

Как сообщает Report, такие данные приведены в исследовании центра "Pew Research Center".

В исследовании использовались данные Организации Объединенных Наций за 2015 год.

Согласно результатам исследования, 9 стран потеряли пятую или большую часть своего населения. Так, треть рожденных в Боснии и Герцеговине в настоящее время проживает за рубежом, свои страны покинули также 28% уроженцев Албании и Ямайки.

Согласно отчету, каждый пятый уроженец Казахстана, Сирии, Тринидада и Тобаго, Македонии и Португалии живет в других странах.

В пятерке стран, множество уроженцев которых проживает за границей, абсолютным лидером является Индия (15,6 млн), далее следуют Мексика (12,3 млн), Россия (10,6 млн), Китай (9,6 млн) и Бангладеш (7,2 млн).

Отметим, что население Армении неуклонно снижается и составляет сегодня 2,993 млн человек.