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    Исследование: Четверть тех, кто родился в Армении, в настоящее время живет за границей

    В пятерке стран, множество уроженцев которых проживает за границей, абсолютным лидером является Индия

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Четверть тех, кто родился в Армении, в настоящее время живет за границей.

    Как сообщает Report, такие данные приведены в исследовании центра "Pew Research Center".

    В исследовании использовались данные Организации Объединенных Наций за 2015 год.

    Согласно результатам исследования, 9 стран потеряли пятую или большую часть своего населения. Так, треть рожденных в Боснии и Герцеговине в настоящее время проживает за рубежом, свои страны покинули также 28% уроженцев Албании и Ямайки.

    Согласно отчету, каждый пятый уроженец Казахстана, Сирии, Тринидада и Тобаго, Македонии и Португалии живет в других странах.

    В пятерке стран, множество уроженцев которых проживает за границей, абсолютным лидером является Индия (15,6 млн), далее следуют Мексика (12,3 млн), Россия (10,6 млн), Китай (9,6 млн) и Бангладеш (7,2 млн).

    Отметим, что население Армении неуклонно снижается и составляет сегодня 2,993 млн человек.

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