Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном

Иранские власти желают оказать содействие в нормализации ситуации между Пакистаном и Афганистаном, на границе которых произошел ряд столкновений.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

"Министр иностранных дел Аракчи сказал, что Иран готов помочь снизить напряженность между Пакистаном и Афганистаном, которая возросла недавно после пограничных столкновений с жертвами", - сообщает в воскресенье Press TV.

Аракчи выразил беспокойство в связи с этой ситуацией, призвал стороны продолжать диалог при поддержке влиятельных государств региона. Кроме того, Аракчи и Дар обсудили вопросы двусторонних отношений, глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана расширять сотрудничество с Пакистаном в разных сферах.