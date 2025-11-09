Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном

    В регионе
    • 09 ноября, 2025
    • 14:35
    Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном

    Иранские власти желают оказать содействие в нормализации ситуации между Пакистаном и Афганистаном, на границе которых произошел ряд столкновений.

    Как передает Report, об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

    "Министр иностранных дел Аракчи сказал, что Иран готов помочь снизить напряженность между Пакистаном и Афганистаном, которая возросла недавно после пограничных столкновений с жертвами", - сообщает в воскресенье Press TV.

    Аракчи выразил беспокойство в связи с этой ситуацией, призвал стороны продолжать диалог при поддержке влиятельных государств региона. Кроме того, Аракчи и Дар обсудили вопросы двусторонних отношений, глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана расширять сотрудничество с Пакистаном в разных сферах.

    Лента новостей