Иран закупит у России 12 вертолетов Ми-17

Иран подписал контракт с Россией на закупку 12 вертолетов Ми-17, четыре из которых могут быть доставлены к марту 2025 года. Вертолеты будут использоваться для обслуживания Иранского Общества Красного Полумесяца.

Иран подписал контракт с Россией на закупку 12 вертолетов Ми-17, четыре из которых могут быть доставлены к марту 2025 года. Вертолеты будут использоваться для обслуживания Иранского Общества Красного Полумесяца.

Как передает Report, об этом сообщает Avio News.

Стоимость сделки составит около 500 млн долларов.

Новые вертолеты будут оснащены системами ночного видения, которые позволят летать в условиях плохой видимости.

Контракт на поставку вертолетов был подписан спустя несколько дней после авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие их лица.