Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными.
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"Противоположная сторона (США - ред.) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана", - приводит агентство слова дипломата.
Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".
Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.
При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.
Шестой раунд переговоров должен был состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.