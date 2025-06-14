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Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными.
В регионе
14 июня 2025 г. 08:25
Иран считает, что переговоры с США по ядерному досье стали бессмысленными

Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

"Противоположная сторона (США - ред.) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана", - приводит агентство слова дипломата.

Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

Шестой раунд переговоров должен был состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.

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Версия на английском языке Iran says nuclear talks with US are 'meaningless'
Версия на азербайджанском языке İran XİN: ABŞ ilə nüvə dosyesi üzrə danışıqlar mənasızlaşıb

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