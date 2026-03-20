Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Иран провел 69-ю волну операции Истинное обещание 4

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран осуществил 69-ю волну операции "Истинное обещание 4" против Израиля и американских баз в регионе.

    Как передаёт Report, об этом распространил заявление КСИР.

    Сообщается, что целями стали объекты в израильских городах Тель-Авив, Акко и Хайфа, а также компании военного обеспечения и радиолокационные системы. Наряду с этим были нанесены удары и по американским базам в регионе; атаке подвергся ангар, где размещались самолёты, обеспечивавшие топливом истребители F-16 и F-35.

    "Атака на американские базы Аль-Хардж (к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда) и авиабазу Али ас-Салем (Кувейт) ракетами "Гадр", "Хейбаршекан", "Зульфикар" и "Киям" завершилась успешно".

    КСИР также заявил, что по указанным объектам была осуществлена и атака беспилотниками.

    Отметим, что несколькими часами ранее КСИР провел 68-ю волну операции "Истинное обещание 4", в ходе которой ударам подверглись некоторые объекты США и Израиля.

    İran "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 69-cu dalğasını həyata keçirib
