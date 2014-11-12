Иран представил новую радиолокационную систему "Сепехр"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Иран представил и успешно испытал новую радиолокационную систему "Сепехр" ("Небо") собственной разработки, способную определять различные цели на расстоянии более 2,5 тысячи километров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Зона действия РЛС "Сепехр" охватывает территорию свыше 2,5 тысячи километров, она способна определять цели, использующие стелс-технологии, а также микробеспилотники на низких, средних и больших высотах, а также с легкостью определять и отслеживать баллистические, полубаллистические (управляемые на определенном участке) и крылатые ракеты", — заявил командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадный генерал Шакрукх Шахрам.

По его словам, утром во вторник новая РЛС прошла последние испытания, результаты которых были успешными.

В прошлом году Иран представил РЛС "Аср" ("Эпоха") морского базирования, способную отслеживать около 100 целей одновременно, а также блокирующую радиопомехи, используемые для подавления радаров. Сообщалось, что "Аср" способен обнаруживать как воздушные объекты — в том числе крылатые ракеты — так и наземные цели, линейный размер которых достигает четырех метров.