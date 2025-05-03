Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии

МВД Грузии работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на местном рынке и введением квот для них.

МВД Грузии работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на местном рынке и введением квот для них.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Из-за несовершенства законодательства в этой части возникают случаи, когда грузинские работники теряют работу, а их место занимают иностранцы. При этом к ним не предъявляется никаких требований, и работодатель не обязан уведомлять государство. Поэтому вопрос будет урегулирован, и мы представим парламенту пакет изменений. Это позволит нам контролировать ситуацию и избежать тех угроз, которые существуют сегодня", – сказал он.

По его словам, опыт установления квот для трудоустройства иностранных граждан существует у многих стран.