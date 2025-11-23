Хвтисиашвили: Средний коридор открывает новые экономические возможности для Грузии и Туркменистана

Сотрудничество между Грузией и Туркменистаном в сфере транспорта и транзита продолжает укрепляться в рамках проекта Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости и Постоянного нейтралитета Туркменистана.

По словам замминистра, обе страны тесно взаимодействуют для диверсификации региональных перевозок и повышения конкурентоспособности транспортного маршрута Восток – Запад. Он отметил, что устойчивое партнерство в сфере транзитной и портовой инфраструктуры имеет особое значение для развития Среднего коридора.

А. Хвтисиашвили добавил, что совместные действия, реализуемые в рамках проекта, не только повышают скорость и эффективность грузоперевозок, но и создают новые экономические возможности для Грузии и Туркменистана.