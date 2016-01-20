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    ​Хаменеи: Атаки на саудовское посольство в Иране нанесли ущерб репутации ИРИ и исламу

    Кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном разгорелся после казни проповедника Нимра ан-Нимра

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/  Нападения на посольство и другие диппредставительства Саудовской Аравии в Иране "нанесли ущерб репутации ИРИ и исламу". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. 

    Кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном разгорелся 2 января после казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских диппредставительствах в Исламской Республике Иран. Вслед за этим Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Судан и Джибути разорвали дипотношения с ИРИ, потребовав от иранских дипломатов покинуть их территорию. Объединенные Арабские Эмираты понизили отношения с Ираном до уровня поверенных в делах и сократили численность аккредитованных иранских дипломатов, МИД Кувейта отозвал из Тегерана своего посла. Кроме того, Саудовская Аравия и Бахрейн полностью прекратили авиасообщение с Ираном.

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