​Хаменеи: Атаки на саудовское посольство в Иране нанесли ущерб репутации ИРИ и исламу

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Нападения на посольство и другие диппредставительства Саудовской Аравии в Иране "нанесли ущерб репутации ИРИ и исламу". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном разгорелся 2 января после казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских диппредставительствах в Исламской Республике Иран. Вслед за этим Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Судан и Джибути разорвали дипотношения с ИРИ, потребовав от иранских дипломатов покинуть их территорию. Объединенные Арабские Эмираты понизили отношения с Ираном до уровня поверенных в делах и сократили численность аккредитованных иранских дипломатов, МИД Кувейта отозвал из Тегерана своего посла. Кроме того, Саудовская Аравия и Бахрейн полностью прекратили авиасообщение с Ираном.