Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году

Обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе в 2025 году оставалось одним из приоритетных вопросов для Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции.

Он отметил, что сотрудничество с балканскими странами также было приоритетным направлением в повестке Турции:

"Уже ни одна страна не ведет свою внешнюю политику на основе заранее определенных шаблонов. Мы должны грамотно выстраивать союзы и оценивать их выгоду. Необходимо определить эффективный способ преодоления кризиса".

Фидан отметил, что обеспечение мира и безопасности для региона будет основным приоритетом Турции.