    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 13:50
    Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году

    Обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе в 2025 году оставалось одним из приоритетных вопросов для Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции.

    Он отметил, что сотрудничество с балканскими странами также было приоритетным направлением в повестке Турции:

    "Уже ни одна страна не ведет свою внешнюю политику на основе заранее определенных шаблонов. Мы должны грамотно выстраивать союзы и оценивать их выгоду. Необходимо определить эффективный способ преодоления кризиса".

    Фидан отметил, что обеспечение мира и безопасности для региона будет основным приоритетом Турции.

    XİN başçısı: Cənubi Qafqazda sülhün təmini Türkiyənin ötən il ən çox səy göstərdiyi məsələlərdən olub

