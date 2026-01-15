Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году
В регионе
- 15 января, 2026
- 13:50
Обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе в 2025 году оставалось одним из приоритетных вопросов для Турции.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции.
Он отметил, что сотрудничество с балканскими странами также было приоритетным направлением в повестке Турции:
"Уже ни одна страна не ведет свою внешнюю политику на основе заранее определенных шаблонов. Мы должны грамотно выстраивать союзы и оценивать их выгоду. Необходимо определить эффективный способ преодоления кризиса".
Фидан отметил, что обеспечение мира и безопасности для региона будет основным приоритетом Турции.
