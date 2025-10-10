Хакан Фидан: Институционализация Организации тюркских государств по большей части завершена

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 21:40
    Институционализация Организации тюркских государств (ОТГ) по большей части завершена.

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на церемонии открытия 2025–2026 академического года в Университете Гази.

    Он отметил, что три дня назад находился в Азербайджане для участия в 12-м Саммите ОТГ, где президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал решимость Турции углублять интеграцию тюркского мира на самом высоком уровне.

    Хакан Фидан высоко оценил участие Турецкой Республики Северного Кипра в саммите и подчеркнул, что процесс институционализации ОТГ по большей части завершён. По его словам, организация сосредоточила внимание на конкретных проектах, предпринимает важные шаги в направлении объединения и укрепляет экономическое сотрудничество.

    Министр отметил значимость шагов, предпринимаемых на пути к созданию общего алфавита в тюркском мире, и подчеркнул, что университеты с сильным национальным сознанием, глубокой культурной памятью и широким научным кругозором, такие как Университет Гази, играют важную роль в общем будущем Организации тюркских государств.

