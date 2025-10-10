Хакан Фидан: Институционализация Организации тюркских государств по большей части завершена

Институционализация Организации тюркских государств (ОТГ) по большей части завершена.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на церемонии открытия 2025–2026 академического года в Университете Гази.

Он отметил, что три дня назад находился в Азербайджане для участия в 12-м Саммите ОТГ, где президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал решимость Турции углублять интеграцию тюркского мира на самом высоком уровне.

Хакан Фидан высоко оценил участие Турецкой Республики Северного Кипра в саммите и подчеркнул, что процесс институционализации ОТГ по большей части завершён. По его словам, организация сосредоточила внимание на конкретных проектах, предпринимает важные шаги в направлении объединения и укрепляет экономическое сотрудничество.

Министр отметил значимость шагов, предпринимаемых на пути к созданию общего алфавита в тюркском мире, и подчеркнул, что университеты с сильным национальным сознанием, глубокой культурной памятью и широким научным кругозором, такие как Университет Гази, играют важную роль в общем будущем Организации тюркских государств.