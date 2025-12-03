Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

Зангезурский коридор открывает большие экономические возможности для приграничных регионов Азербайджана и Турции.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил находящийся с визитом в Нахчыване губернатор турецкой провинции Ардахан Хейреддин Чичек.

Он подчеркнул, что в Турции созданы благоприятные условия для предпринимателей из Азербайджана.

"Зангезурский коридор, который будет введен в эксплуатацию в новой геополитической реальности, возникшей после освобождения Карабаха, открывает большие экономические возможности не только для Нахчыванского региона Азербайджана, но и турецких провинций Ыгдыр, Карс, Ардахан, Агры и Эрзурум. Мы верим, что реализация этого проекта будет очень полезной для будущего.

Деловые круги Ыгдыра уже много лет имеют тесные связи с Нахчываном. Мы думаем, что бизнесмены из Ардахана, Карса, Эрзурума и Агры также инвестируют значительные средства в эти регионы. В то же время, для предпринимателей из Азербайджана в нашем регионе также существуют весьма благоприятные условия", - заявил он.