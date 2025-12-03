Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 17:22
    Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

    Зангезурский коридор открывает большие экономические возможности для приграничных регионов Азербайджана и Турции.

    Об этом нахчыванскому бюро Report заявил находящийся с визитом в Нахчыване губернатор турецкой провинции Ардахан Хейреддин Чичек.

    Он подчеркнул, что в Турции созданы благоприятные условия для предпринимателей из Азербайджана.

    "Зангезурский коридор, который будет введен в эксплуатацию в новой геополитической реальности, возникшей после освобождения Карабаха, открывает большие экономические возможности не только для Нахчыванского региона Азербайджана, но и турецких провинций Ыгдыр, Карс, Ардахан, Агры и Эрзурум. Мы верим, что реализация этого проекта будет очень полезной для будущего.

    Деловые круги Ыгдыра уже много лет имеют тесные связи с Нахчываном. Мы думаем, что бизнесмены из Ардахана, Карса, Эрзурума и Агры также инвестируют значительные средства в эти регионы. В то же время, для предпринимателей из Азербайджана в нашем регионе также существуют весьма благоприятные условия", - заявил он.

    Хейреддин Чичек Зангезурский коридор экономические возможности Нахчыван
    Ardahan valisi: Zəngəzur dəhlizi sərhəd bölgələri üçün böyük iqtisadi imkanlar açır
    Governor: Zangazur corridor opens key economic opportunities for border regions
    Elvis

    Последние новости

    18:04

    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:58

    Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

    Другие страны
    17:57

    В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах

    Внутренняя политика
    17:55

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

    Внутренняя политика
    17:48
    Фото

    В Баку прошло второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38

    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    Другие страны
    17:31
    Фото

    Азербайджан представлен на Всемирной конференции по ветроэнергетике в Китае

    Энергетика
    17:29

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    Лента новостей