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    ГУАМ: "Выборы" на востоке Украины являются незаконными

    Они проведены в нарушение Конституции и национального законодательства Украины

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) не признает легитимность "выборов", состоявшихся в восточной Украине 2 ноября. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте организации. 

    В заявлении ГУАМ, отмечается что данные "выборы" незаконны, они были проведены в нарушение Конституции и национального законодательства Украины.

    "Организация вновь заявляет о фундаментальной важности уважения территориальной целостности, политической независимости и единства Украины как суверенного государства", - отмечается в заявлении.

    Также ГУАМ призвал международное сообщество оказать усилия по нахождению устойчивого политического урегулирования кризиса в Украине.

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