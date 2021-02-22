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Грузия завершает строительство новой пограничной заставы в Кешикчидаг

Грузия завершает строительство новой пограничной заставы в Кешикчидаг Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури
В регионе
22 февраля 2021 г. 10:08
Грузия завершает строительство новой пограничной заставы в Кешикчидаг
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"На территории храмового комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг – Ред.), расположенного на грузино-азербайджанской границе, завершается строительство новой пограничной заставы".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.

Он отметил, что строительные работы будут завершены в ближайшее время.

По словам В.Гомелаури, в 2020 году были предприняты особо важные шаги по совершенствованию приграничной инфраструктуры, оснащению государственной границы современными техническими средствами, развитию авиационного потенциала.

Отметим, что проект строительства пограничного участка реализуется при поддержке Агентства США по сокращению угроз в сфере обороны (DTRA).

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Версия на английском языке Georgia completes construction of new border post in Keshikchidagh
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Keşikçidağda yeni sərhəd zastavasının inşasını başa çatdırır

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