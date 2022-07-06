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Гражданин Азербайджана обвиняется в совершении убийства в Грузии

Гражданин Азербайджана обвиняется в совершении убийства в Грузии Гражданин Азербайджана 2000 г.р. обвиняется в совершении убийства в Марнеульском районе Грузии 3 июля.
В регионе
6 июля 2022 г. 20:00
Гражданин Азербайджана обвиняется в совершении убийства в Грузии

Гражданин Азербайджана 2000 г.р. обвиняется в совершении убийства в Марнеульском районе Грузии 3 июля.

Как сообщает грузинское бюро Report, Генеральная прокуратура Грузии предъявила азербайджанцу обвинения по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконного пересечения государственной границы Грузии.

В ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что 3 июля гражданин Азербайджана в целях мести выстрелом из пистолета совершил убийство.

Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Если вина гражданина Азербайджана будет доказана, ему грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstana qanunsuz daxil olan Azərbaycan vətəndaşı Marneulidə qətl törədib

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