    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 12:48
    Глава судебной власти Ирана пригрозил протестующим ускоренными судами и казнями

    Глава судебной власти Ирана Голам Хосейн Мохсени Эджеи заявил, что задержанных во время протестов в стране ждут ускоренные судебные разбирательства и казни.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, соответствующее заявление он сделал в видеоролике, показанном государственным телевидением в преддверии запланированной на сегодня казни 26-летнего демонстранта Эрфана Солтани.

    "Если мы хотим что-то предпринять, мы должны действовать быстро. Если процесс затянется на два или три месяца, эффект будет иным. Все должно происходить быстро", - заявил чиновник.

    Отметим, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "очень жесткими мерами" в случае казни протестующих.

    По информации норвежской правозащитной организации Hengaw, казнь Эрфана Солтани из города Фардис должна состояться сегодня. Он был арестован в прошлый четверг, и его смерть станет первой казнью участника протестов. Суд Тегерана вынес смертный приговор в чрезвычайно короткие сроки, всего за два дня.

    Протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране достигает от 2,5 до 3 тыс. человек. Интернет и мобильная связь отключены с вечера 8 января, что серьезно ограничивает доступ к информации о протестах.

