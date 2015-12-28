​Глава МИД Турции: Турецко-российские отношения вернутся к прежнему уровню - ВИДЕО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Не беспокойтесь, турецко-российские отношения вернутся к прежнему уровню".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в своем выступлении в Российском центре искусства и культуры в Анталии заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По информации, 28 декабря министр встретился в Культурном центре с проживающими в Турции гражданами России.

М.Чавушоглу отметил, что сейчас основной вопрос заключается в том, чтобы найти пути выхода из возникшей между странами напряженности: "Мы должны работать над этим. В то же время должны сделать так, чтобы нынешняя ситуация не сказалась на народах двух стран. Очень жаль, что в отношении работающих и живущих в России некоторых граждан Турции приняли нежелательные шаги. Это нас обеспокоило, и мы довели данный вопрос до сведения как министра иностранных дел России Сергея Лаврова, так и других официальных представителей РФ. Наш друг Сергей Лавров также заявил об ошибочности предпринимаемых против граждан Турции шагов и сказал, что подобные действия будут пресекаться".