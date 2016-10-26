Глава МИД Турции: Операция "Щит Евфрата" будет продолжена

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Операция "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") будет продолжена до тех пор, пока сирийский регион Эль-Баб не будет освобожден от террористов".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на совместной конференции с суданским коллегой Ибрагимом Абдульазизом Гандуром заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ведущие борьбу против террористической группировки ИГ подвергаются нападению сирийского режима (подразумевается власть Башара Асада - Report) и связанных с ним сил.

Отсюда открыто видна цель режима и поддерживающих ее сил. Их нападение на Свободную сирийскую армию не может приостановить операцию "Щит Евфрата". Это движение будет продолжено до тех пор, пока не дойдут до Эль-Баба", - подчеркнул он.

Напомним, что в результате бомбардировки прошлой ночью вертолетами режима Башара Асада позиций оппозиции (Свободной сирийской армии) в регионе Талл Найиф погибли 2, были ранены 21 человек. Семь автобусов пришли в непригодное состояние.