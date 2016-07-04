Глава МИД России находится с визитом в Армении

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Армении. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД России, в Ереване С. Лавров провел встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

После встречи глава внешнеполитического ведомства России примет участие в заседании Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет сегодня в Ереване.

Как ожидается, после посещения Армении глава МИД России прибудет в Азербайджан.