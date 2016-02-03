Глава МИД Германии находится с визитом в Иране ​

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с визитом в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, глава МИД Германии провел совместную пресс-конференцию с иранским коллегой Мохаммад Джавад Зарифом.

Оба дипломата выразили позицию своих государств в связи с ситуацией в регионе, в том числе в Сирии и Ираке, обсудили сотрудничество Германии и Ирана в борьбе с терроризмом.

Отметим, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тегеран второй раз за 3 месяца.