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    Генсек НАТО прибыл в Грузию

    Столтенберг примет участие в сессии Североатлантического совета НАТО в Тбилиси

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию. Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Й.Столтенберг проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, министром обороны Леваном Изория и председателем парламента Давидом Усупашвили.

    Генсек НАТО также выступит перед студентами в здании парламента Грузии в Тбилиси, и примет участие в сессии Североатлантического совета НАТО, которая пройдет в Грузии 7-8 сентября.

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