Генеральный прокурор Молдовы подал в отставку

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Молдовы Корнелиу Гурин подал в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на открывшемся заседании парламента.

По его словам, уход с должности даст старт новой реформе прокуратуры.

"Сдаю мандат генерального прокурора. Таким образом, ухожу в отставку с 1 марта. Считаю важным начинать реформу прокуратуры с верхов ведомства без каких-либо подозрений и обвинений", - сказал Гурин.