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    Генеральный прокурор Молдовы подал в отставку

    ​По словам Корнелиу Гурина, уход с должности даст старт новой реформе прокуратуры

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Молдовы Корнелиу Гурин подал в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на открывшемся заседании парламента. 

    По его словам, уход с должности даст старт новой реформе прокуратуры.

    "Сдаю мандат генерального прокурора. Таким образом, ухожу в отставку с 1 марта. Считаю важным начинать реформу прокуратуры с верхов ведомства без каких-либо подозрений и обвинений", - сказал Гурин.

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