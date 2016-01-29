"Газпром" отменил льготы для турецких компаний

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Российский энергетический гигант "Газпром" принял решение об отмене льгот для газовых компаний, осуществляющих деятельность в частном секторе Турции, cообщает Report со ссылкой на Аnadolu.

Cообщается, что шесть турецких компаний, совокупный объем импорта которых составляет 10 млрд. кубометров газа в год, более не смогут пользоваться скидкой в 10,25 процента, которая действовала с 1 января 2015 года.

По словам официальных представителей "Газпрома", льготы могут быть восстановлены после нормализации отношений между двумя странами.

В 2013 году между российской стороной и компаниями "Босфорус Газ", "Энерко Энержи", "Баты Хатты", "Кибар Энержи", "Аврасия Газ" и "Шелл Энерджи" было подписано соглашение о поставке 10 млрд. кубометров газа в год. Остальные объемы в виде сжиженного газа закупаются компаниями "Эге Газ" и "БОТАШ".

Потребление газа в Турции составило в 2014 году 48 млрд. кубометров. В минувшем году объем потребления природного газа в Турции, который согласно прогнозам Ассоциации дистрибьюторов природного газа Турции (GAZBİR) должен был достичь отметки в 51 млрд. кубометров, к концу года составил 47,8 млрд. кубических метров.