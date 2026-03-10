Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Фидан и Арагчи вновь обсудили нарушение воздушного пространства Турции

    • 10 марта, 2026
    • 14:23
    Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил о недопустимости нарушения турецкого воздушного пространства и подчеркнул, что Анкара будет принимать необходимые меры для его защиты.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.

    Глава турецкой дипломатии также заявил, что стороны должны воздерживаться от действий, способных нанести ущерб региональной безопасности и поставить под угрозу гражданское население.

    В свою очередь Аббас Арагчи заявил, что ракеты, попавшие в турецкое воздушное пространство, не были иранскими. При этом Арагчи добавил, что данному инциденту будет проведено масштабное расследование.

