Фидан и Арагчи вновь обсудили нарушение воздушного пространства Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил о недопустимости нарушения турецкого воздушного пространства и подчеркнул, что Анкара будет принимать необходимые меры для его защиты.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.

Глава турецкой дипломатии также заявил, что стороны должны воздерживаться от действий, способных нанести ущерб региональной безопасности и поставить под угрозу гражданское население.

В свою очередь Аббас Арагчи заявил, что ракеты, попавшие в турецкое воздушное пространство, не были иранскими. При этом Арагчи добавил, что данному инциденту будет проведено масштабное расследование.