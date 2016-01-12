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    ​Эрдоган: Взрыв был совершен сирийцем

    Президент заявил о возникновении необходимости ведения совместной борьбы с терроризмом

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Нападение на площади Султанахмет в Стамбуле совершено сирийцем".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Назвав это террором, он осудил происшедшее.

    "В результате взрыва погибли 10 человек, еще 15 получили ранения. Их имена будут обнародованы", - отметил президент.

    Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возникновении необходимости ведения совместной борьбы с терроризмом. 

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