    Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами крушения вертолета в Катаре

    Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами крушения вертолета в Катаре

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолета в Катаре.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    "С глубокой скорбью узнал о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции, сотрудников ASELSAN, а также военнослужащих Вооруженных сил Катара в результате крушения вертолета в Катаре. Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю им терпения, а также прошу Всевышнего даровать милость нашим героям и солдатам братского Катара. Соболезнования нашей стране, нашему народу и народу Катара", - отметил Эрдоган.

    Отметим, что в результате падения вертолета в территориальных водах страны погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Катара, один военнослужащий Вооруженных сил Турции и два сотрудника турецкой компании.

    Реджеп Тайип Эрдоган Крушение вертолета в Катаре
    Ərdoğan helikopter qəzası ilə bağlı Türkiyə və Qətər xalqına başsağlığı verib
    Erdogan offers condolences after helicopter crash in Qatar
    В Великобритании для учащихся Европейской азербайджанской школы организовали праздник Новруз

