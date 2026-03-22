Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами крушения вертолета в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолета в Катаре.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"С глубокой скорбью узнал о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции, сотрудников ASELSAN, а также военнослужащих Вооруженных сил Катара в результате крушения вертолета в Катаре. Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю им терпения, а также прошу Всевышнего даровать милость нашим героям и солдатам братского Катара. Соболезнования нашей стране, нашему народу и народу Катара", - отметил Эрдоган.

Отметим, что в результате падения вертолета в территориальных водах страны погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Катара, один военнослужащий Вооруженных сил Турции и два сотрудника турецкой компании.