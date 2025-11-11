Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 17:19
    Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

    Власти Турции находятся в тесной координации с властями Азербайджана и Грузии в вопросе поисково-спасательных работ на месте крушения самолета турецких ВВС.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил саммите по урбанизации в Анкаре.

    "С глубокой печалью воспринял известие о крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции на границе Грузии и Азербайджана. Мы находимся в тесной координации с властями обеих стран в вопросе поисково-спасательных работ", - сказал он.

    Турецкий лидер подтвердил наличие погибших, не назвав точного числа. Надеюсь на минимальные человеческие жертвы в результате инцидента, отметил он.

    Напомним, что военно-транспортный самолет C130 ВВС Турции, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Информацию подтвердили официальные ведомства обеих стран. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта.

    Ərdoğan: Qəzaya uğrayan təyyarənin qalıqlarını aşkarlamaq üçün axtarışlar davam edir
    Erdogan: Türkiye in close coordination with Azerbaijan, Georgia following plane crash

