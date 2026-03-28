    Эрдоган назвал войну против Ирана бессмысленной

    Эрдоган назвал войну против Ирана бессмысленной

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал войну, начавшуюся с атак США и Израиля на Иран, бессмысленной.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая на встрече Всемирного экономического форума по страновой стратегии Турции.

    Он отметил, что уже на протяжении месяца эта "бессмысленная война" серьезно потрясает регион, и ее цену платят не только стороны конфликта, но и все человечество.

    По словам Эрдогана, в условиях, когда возможно достижение договоренностей дипломатическим путем и посредством диалога, продолжение войны наносит ущерб всему миру.

    "Если конфликты не будут прекращены, придется заплатить высокую цену", - заявил он.

    Эрдоган также напомнил, что в последние годы глобальная экономика формируется под влиянием последствий пандемии, процессов восстановления, зеленой и цифровой трансформации, роста торговой напряженности и геополитических факторов.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам страны. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Ərdoğan: İrana qarşı müharibənin bədəlini tərəflərlə yanaşı, bütün bəşəriyyət ödəyir
