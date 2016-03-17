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    Давутоглу: Террористам не устоять перед единством народа

    Мы полны решимости и впредь продолжить осуществление широкомасштабных мер в сфере безопасности

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Мы должны показать, что мы едины и будем до конца защищать эту страну. Тогда террористам будет не устоять". 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, выступая на заседании Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) в Анкаре.

    Давутоглу призвал граждан верить в свои силы, доверять стране, стоять на страже городов, сплотиться перед лицом трудностей, но при этом не впадать в атмосферу ажиотажа, выгодную террористам.

    "Террористы хотят заставить нас преклониться. Террор хочет изменить нашу повседневную жизнь, создать хаос, но мы не позволим этого - не позволим сообща", - подчеркнул премьер Турции.

    По его словам, очень важна не только политическая воля государства и правительства, но и сопротивление общества. "Важно доверие народа государству и стране. Государство же, вместе с народом, должно проявить решимость", - добавил Давутоглу.

    Он также отметил, что безопасность должна укрепляется с учетом защиты свобод граждан. "Мы полны решимости и впредь продолжить осуществление широкомасштабных мер в сфере безопасности, и при этом не влиять на повседневную жизнь граждан", - пояснил Давутоглу.

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