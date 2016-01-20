Число погибших от "свиного гриппа" в Армении достигло 18

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ За последние 2 дня от эпидемии гриппа H1N1 в Армении скончались двое. Таким образом число погибших от "свиного гриппа" составило 18 человек. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом после заседания правительства в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения Армении Армен Мурадян.

"В больницах остаются 7 больных пневмонией, 94 из 124 беременных, количество детей достигло 890 вместо 1066", - заявил А. Мурадян.

22 января, сообщил министр, будет решено, стоит ли продлевать каникулы в школах и детсадах. Каникулы в общеобразовательных учреждениях уже продлевались на 2 недели.