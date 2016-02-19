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    Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Анкаре достигло 17 человек

    Ахмет Давутоглу: На этот раз никто не останется безнаказанным

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Количество задержанных в связи с совершенным 17 февраля в Анкаре терактом достигло 17-ти человек.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Так, после проведенной сегодня операции количество подозреваемых возросло.

    Отметим, что вчера президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании 14 человек и добавил, что это число может увеличиться.

    Что же касается премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, он сказал, что на этот раз никто не останется безнаказанным.

    Напомним, что в результате совершенного 17 февраля теракта погибли 28, ранен 61 человек.

    Отмечается, что теракт был совершен сирийскими крыльями террористической РПК PYD и YPG.

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