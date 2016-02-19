Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Анкаре достигло 17 человек

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Количество задержанных в связи с совершенным 17 февраля в Анкаре терактом достигло 17-ти человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Так, после проведенной сегодня операции количество подозреваемых возросло.

Отметим, что вчера президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании 14 человек и добавил, что это число может увеличиться.

Что же касается премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, он сказал, что на этот раз никто не останется безнаказанным.

Напомним, что в результате совершенного 17 февраля теракта погибли 28, ранен 61 человек.

Отмечается, что теракт был совершен сирийскими крыльями террористической РПК PYD и YPG.