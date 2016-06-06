Число убитых в ходе антитеррористической операции в Казахстане достигло 11

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В ночь на понедельник в ходе антитеррористической операции в Актобе (административный центр Актюбинской области Казахстана) уничтожены пять экстремистов, еще двое задержаны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

Напомним, в воскресенье в Актобе боевики совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть. В ходе инцидента погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.

В ходе спецоперации силовики уничтожили четверых преступников, еще семеро были задержаны.

Сейчас в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции. В городе продолжает действовать "красный", наивысший уровень террористической угрозы.