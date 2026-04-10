Цахкна: Эстония считает мир между Баку и Ереваном чрезвычайно важным для Южного Кавказа

Эстония считает мир между Арменией и Азербайджаном чрезвычайно важным для региона Южного Кавказа и готова внести свой практический вклад в этот процесс.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

"Мир между Арменией и Азербайджаном чрезвычайно важен, так как создает возможности для благополучия народов и процветания деловой сферы. Открытие транспортных коридоров в регионе также является предпосылкой для мира", - сказал он.

По словам главы МИД Эстонии, Таллин с удовлетворением отмечает практические шаги в направлении урегулирования. "Это огромные геополитические изменения, которые касаются не только армянского народа, но и всего региона. Мы хотим быть частью этого процесса, поддерживая его своим опытом и знаниями", - подчеркнул Цахкна.

Глава МИД Эстонии также сообщил, что подписанный с Арменией в рамках его визита меморандум о взаимопонимании будет способствовать расширению практического сотрудничества между странами.

По его словам, между Эстонией и Арменией уже налажено эффективное взаимодействие в сферах информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности. В то же время Эстония заинтересована в получении консультаций от армянской стороны в области атомной энергетики.

Цахкна отметил, что Эстония активно поддерживает Армению в вопросе сотрудничества с Европейским союзом. "Мы - ваши глаза и уши, мы - ваши лучшие друзья в Европейском союзе. Мы с вами и готовы оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Армении Мирзоян заявил, что проинформировал эстонского коллегу о прогрессе в нормализации отношений с Баку и Анкарой в рамках мирного процесса на Южном Кавказе. Также министры обсудили реализацию проекта TRIPP (Маршрут Трампа).