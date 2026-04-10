    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 10 апреля, 2026
    • 14:02
    Цахкна: Эстония считает мир между Баку и Ереваном чрезвычайно важным для Южного Кавказа

    Эстония считает мир между Арменией и Азербайджаном чрезвычайно важным для региона Южного Кавказа и готова внести свой практический вклад в этот процесс.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

    "Мир между Арменией и Азербайджаном чрезвычайно важен, так как создает возможности для благополучия народов и процветания деловой сферы. Открытие транспортных коридоров в регионе также является предпосылкой для мира", - сказал он.

    По словам главы МИД Эстонии, Таллин с удовлетворением отмечает практические шаги в направлении урегулирования. "Это огромные геополитические изменения, которые касаются не только армянского народа, но и всего региона. Мы хотим быть частью этого процесса, поддерживая его своим опытом и знаниями", - подчеркнул Цахкна.

    Глава МИД Эстонии также сообщил, что подписанный с Арменией в рамках его визита меморандум о взаимопонимании будет способствовать расширению практического сотрудничества между странами.

    По его словам, между Эстонией и Арменией уже налажено эффективное взаимодействие в сферах информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности. В то же время Эстония заинтересована в получении консультаций от армянской стороны в области атомной энергетики.

    Цахкна отметил, что Эстония активно поддерживает Армению в вопросе сотрудничества с Европейским союзом. "Мы - ваши глаза и уши, мы - ваши лучшие друзья в Европейском союзе. Мы с вами и готовы оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул он.

    В свою очередь глава МИД Армении Мирзоян заявил, что проинформировал эстонского коллегу о прогрессе в нормализации отношений с Баку и Анкарой в рамках мирного процесса на Южном Кавказе. Также министры обсудили реализацию проекта TRIPP (Маршрут Трампа).

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Маргус Цахкна Арарат Мирзоян Эстония Армения Европейский союз (ЕС) Маршрут Трампа (TRIPP)
    Tsaxkna: Estoniya Bakı ilə İrəvan arasındakı sülhü Cənubi Qafqaz üçün son dərəcə vacib hesab edir
    Tsahkna: Estonia sees Baku-Yerevan peace as vital for South Caucasus

    Последние новости

    15:31

    Другие
    15:29
    Фото

    Kультурная политика
    15:23

    Внутренняя политика
    15:20

    Финансы
    15:19

    Другие страны
    15:01

    Другие страны
    15:00

    Финансы
    14:56

    В регионе
    14:49

    Другие страны
    Лента новостей