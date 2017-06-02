Бывший начальник опергруппы УИУ в Армении задержан за получение взятки в крупном размере

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бывший начальник оперативной группы Уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Раздан" В.А. задержан по подозрению в требовании и получении взятки в крупных размерах от осужденного и его родственников.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Согласно данным уголовного дела, В.А. потребовал у родственников заключенного А.М., отбывающего наказание в УИУ "Раздан", и получил взятку в крупных размерах за привлечение осужденного к хозяйственным работам в УИУ, поощрение за добросовестную работу и за досрочное освобождение при создании указанных оснований.

По факту ведется следствие.