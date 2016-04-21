Бросившего гранату в дом Кочаряна переведут в психиатрическую лечебницу

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Суд ереванских районов Арабкир и Канакер-Зейтун на заседании 21 апреля отклонил ходатайство следователя об аресте обвиняемого в покушении на дом второго президента Армении Роберта Кочаряна, Ованеса Мурадяна, сообщает Report со ссылкой на News.am.

Ованес Мурадян будет освобожден из-под стражи и переведен в психиатрическую лечебницу.

32-летний житель Еревана Ованес Мурадян был задержан 18 апреля. Обнаружена машина, в которой находился задержанный в момент совершения противоправных действий. Ованес Мурадян дал показания. Проведен обыск.

Напомним, что 15 апреля неизвестный бросил гранату в направлении дома второго президента Армении Роберта Кочаряна.