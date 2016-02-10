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    Брат бывшего премьер-министра Армении освобожден от должности посла

    Заместитель министра иностранных дел Армении назначен послом в Китае

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Армен Саркисян, брат бывшего премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна, освобожден от должности посла  в Китае, Сингапуре и Монголии. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Армении. 

    Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна Сергей Манасарян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Армении и назначен послом Армении в Китайской Народной Республике (с резиденцией в Пекине).

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