Обстрелян автобус, перевозивший гражданских лиц из Алеппо, есть жертвы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В результате обстрела проиранским вооруженным отрядом автобуса во время эвакуации гражданских лиц на востоке сирийского региона Алеппо погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, после обстрела автобус, эвакуирующий гражданских лиц из Алеппо, был вынужден вернуться.

Отметим, что согласно договоренности, с сегодняшнего утра Турция приступила к эвакуации мирных граждан из Алеппо.

Проиранским вооруженным отрядом в данном сирийском регионе руководит генерал Гвардии стражей исламской революции (СЕПАХ) Сеид Джавад.