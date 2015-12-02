Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Армянская оппозиция продолжает митинги в Ереване. В центре столицы Армении началось информационное собрание сторонников оппозиции, а в 18:00 на площади Свободы будет проведен очередной общий митинг. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заявил глава партии "Наследие", один из лидеров акций протеста оппозиционного Фронта общественного спасения "Новая Армения" Раффи Ованнисян.

Стартовавший накануне митинг фронта "Новая Армения", главной целью которой которого является сорвать намеченный на 6 декабря референдум по конституционным реформам, вылился в потасовки и столкновения с полицией.



По словам Ованнисяна, ночь на площади Свободы прошла мирно – здесь оставались лидер движения "Новая Армения" Жирайр Сефилян и представитель партии "Наследие" Армен Мартиросян.

На территории площади было установлено небольшое временное покрытие, под которым участники митинга провели ночь. "Ночью на площади оставалось около 50-ти человек, к рассвету некоторые остались там, другие направились под крышу близлежащего кафе", - сказал Ованнисян.

Лидер партии "Наследие" добавил, что митингующие готовятся к продолжению борьбы.

Накануне около полуночи участники сидячей демонстрации на Площади Свободы соорудили самодельные палатки из баннеров.