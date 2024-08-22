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Армения запретила ввоз и транзит грызунов и приматов во избежание вспышки оспы обезьян

Армения запретила ввоз и транзит грызунов и приматов во избежание вспышки оспы обезьян Власти Армении запретила ввоз и транзит грызунов и приматов во избежание распространения оспы обезьян.
В регионе
22 августа 2024 г. 18:55
Армения запретила ввоз и транзит грызунов и приматов во избежание вспышки оспы обезьян

Власти Армении запретила ввоз и транзит грызунов и приматов во избежание распространения оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов.

"Во избежание вспышки и распространения источников оспы обезьян с 21 августа запрещается ввоз и транзит через Армению всех видов грызунов (живых и мертвых (в качестве пищи для животных)) и приматов до публикации разъяснений со стороны ВОЗ", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщил, что в Армении не выявлено случаев заражения оспой обезьян. По словам директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степана Атояна, в регионе вероятность распространения заболевания низкая.

При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на прошлой неделе объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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