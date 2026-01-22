Армения возьмет у Азиатского банка кредит в $150 млн на бюджетные нужды

Армения получит от Азиатского банка развития кредит в размере $150 млн на бюджетные нужды.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект кредитного соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении.

Средства будут предназначены на общее пополнение бюджета (без привязки к конкретным расходным статьям). Наряду с этим, правительство при поддержке банка (в рамках суммы кредита) проведет работу по улучшению финансового контроля за инфраструктурными инвестициями, а также по развитию рынка государственных облигаций. Срок кредита составит 15 лет с льготным периодом в 3 года, ставка будет плавающей (международная ставка SOFR + общая маржа в 0,97%). С учетом нынешней ставки SOFR (3,69%), ставка кредита на момент утверждения составит 4,66%.

Минфин оценил потребность Армении в зарубежных кредитах в 2026 году в размере порядка $675 млн.