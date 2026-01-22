Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 11:08
    Армения возьмет у Азиатского банка кредит в $150 млн на бюджетные нужды

• 22 января, 2026
• 11:08

    Армения получит от Азиатского банка развития кредит в размере $150 млн на бюджетные нужды.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, проект кредитного соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении.

    Средства будут предназначены на общее пополнение бюджета (без привязки к конкретным расходным статьям). Наряду с этим, правительство при поддержке банка (в рамках суммы кредита) проведет работу по улучшению финансового контроля за инфраструктурными инвестициями, а также по развитию рынка государственных облигаций. Срок кредита составит 15 лет с льготным периодом в 3 года, ставка будет плавающей (международная ставка SOFR + общая маржа в 0,97%). С учетом нынешней ставки SOFR (3,69%), ставка кредита на момент утверждения составит 4,66%.

    Минфин оценил потребность Армении в зарубежных кредитах в 2026 году в размере порядка $675 млн.

