Армения и Франция в 2023-2024 гг подписали контракты на поставку вооружения на 274,5 млн евро

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 12:25
    Армения заключила с Францией контракты на поставку вооружения на сумму более 274 млн евро в 2023-2024 годах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в отчете, представленном парламенту Министерством вооруженных сил Франции.

    "Экспорт новой техники, проведение военных учений и совместных операций носят исключительно оборонительный характер. Создание в 2023 году в Ереване французской оборонной миссии позволит наладить более тесные связи с армянскими партнерами и определить оптимальные форматы сотрудничества", - говорится в сообщении.

    До 2022 года Франция практически не поставляла Армении вооружение, однако в 2023–2024 годах были заключены многочисленные контракты на пополнение сухопутных войск. Обсуждается также ряд совместных проектов в сфере армянской оборонной промышленности.

    В документе говорится о том, что Франция поставляет Армении ранее известные самоходные гаубицы "Цезарь", а также 15 противотанковых ракет и их пусковые установки.

    Ermənistan və Fransa 2023-2024-cü illərdə 274,5 milyon avroluq silah tədarükü haqqında müqavilə imzalayıb

