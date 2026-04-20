Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и США
- 20 апреля, 2026
- 18:08
Главы МИД Ирана Аббас Арагчи и Пакистана Исхак Дар обсудили прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном.
Как сообщает Report, об этом написал Арагчи в своем Telegram-канале.
Согласно информации, стороны обсудили актуальные региональные события, а также вопросы, связанные с достигнутыми договоренностями о прекращении огня между Ираном и США.
18:24
Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с ИраномДругие страны
18:16
Французский депутат считает исламофобию нормальным явлениемДругие страны
18:14
Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечеромДругие страны
18:10
ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с ИраномДругие страны
18:08
Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и СШАВ регионе
18:01
Фото
Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектораЭкономика
17:55
Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с ИраномДругие страны
17:53
Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпанийФинансы
17:53