Алексей Навальный получил 15 суток за сопротивление полиции

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Тверской районный суд Москвы отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток, признав его виновным в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве накануне, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По второму административному протоколу - о нарушении правил проведения массовых мероприятий - политика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Сам он заявил, что не считает себя виновным.

Демонстрации прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Поводом для протестных акций в российских городах стало расследование фонда Навального о предполагаемой "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева.