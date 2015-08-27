Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Центробанк Армении провел рекордную валютную интервенцию для поддержания курса драма.

Как сообщает Report со ссылкой на Epress.am, об этом пишет газета "Айкакан жаманак".

Согласно изданию, ЦБ продал банкам ровно 50 млн. долларов США, что является беспрецедентным показателем за всю историю Армении. Издание отмечает, что интервенция в таком объеме говорит о наличии политического решения любой ценой удержать стабильность армянского драма.