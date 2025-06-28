Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов

Председатель Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан, профессор Айгюн Аттар резко раскритиковала массовые аресты, давление и преследования в отношении азербайджанцев в России.

Председатель Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан, профессор Айгюн Аттар резко раскритиковала массовые аресты, давление и преследования в отношении азербайджанцев в России.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем посте в социальной сети X.

"Кто отдал приказ убивать азербайджанских турков в России руками государства? Что означает убийство четырёх членов одной семьи в их собственном доме российскими спецназовцами? Эй, бессовестный Путин, ты скучаешь по СССР, который был тюрьмой народов?" — написала Аттар.

Профессор подчеркнула, что в России на самом деле начался государственный террор против нерусских народов:

"Я призываю всех людей, особенно около трёх миллионов азербайджанцев, проживающих в России, выразить протест. Я решительно осуждаю Кремль, его русский шовинизм, сепаратистские настроения и исламофобский подход!".

Она добавила, что даже жестокая агрессия против Украины — славянской страны с тем же языком, религией и корнями — не смогла остановить Путина:

"Потому что он, подражая Сталину, продолжает безжалостную политику, отрицающую право нерусских на существование. Пусть Аллах помилует наших соотечественников, на дома которых в Екатеринбурге совершили налёт сотрудники российской разведки, избив и убив их на глазах у их семей только за то, что они выразили протест против отправки на войну в Украину. Да будут проклятие те, кто совершил этот террористический акт!".