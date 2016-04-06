​Завтра в Баку стартует международная туристическая выставка

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Завтра, 7 апреля, в Баку стартует Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2016).

Как передает Report, в связи с этим организатор мероприятия - компания Iteca Caspian сегодня провела пресс-конференцию.

Мероприятие открыл вступительным словом директор Iteca Caspian Фарид Мамедов, отметивший, что за годы проведения на выставке AITF приняло участие 2 200 компаний более чем из 40 стран. В рамках выставки проводятся важные встречи и подписываются контракты.

"В Азербайджане наблюдается значительное развитие туристической сферы. Выставка AITF отражает эту положительную динамику. Если на первой выставке AITF в 2002 году в ней принимали участие 26 компаний из 5 стран, то сегодня их количество намного больше", - сказал глава компании.

Ф.Мамедов добавил, что в ближайшем будущем выставка будет отражать стратегию развития туристического сектора Азербайджана на 2016-2025 годы, которая разрабатывается министерством культуры и туризма: "В этом году выставка примет 330 компаний из 29 стран. В целом, будут представлены 80 туристических направлений. Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, Иран, Сербия, Испания, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия уже забронировали для участия национальные павильоны. Впервые на выставке будет представлен национальный стенд Беларуси".

Начальник отдела министерства культуры и туризма Махир Гахраманов в своем выступлении сообщил, что приоритетным направлением является развитие внутреннего туризма в Азербайджане: "В рамках выставки мы сможем увидеть стенд министерства культуры и туризма, а также традиционные экспозиции таких регионов как Гах, Габала, Гянджа, Закатала, Исмаиллы, Лянкяран, Мингячевир, Масаллы, Сумгайыт и др. Участники также могут ознакомиться со стендом Нахчыванской Автономной Республики, где будут представлены уникальная природа, исторические места, отели и лечебные центры Нахчывана. Традиционным участником станет стенд Карабаха, представляющий красоту карабахского края".

Напомним, что выставка продлится до 9 апреля.