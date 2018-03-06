В преддверии праздника Новруз откроются два авиарейса из Баку в Иран

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В этом году на праздник Новруз из Ирана в Азербайджан прибудет меньшее число туристов.

Об этом Report заявил председатель правления Азербайджанской ассоциации туризма Наид Багиров.

Он отметил, что падение стоимости национальной валюты в соседнем Иране негативно отразилось на благосостоянии граждан, к тому же с 20 марта правительство страны намерено повысить налог для выезжающих за рубеж.

Так, отправляющиеся в путешествие авиатранспортом, будут платить уже не 15, а 45 долларов, а выбравшие наземный транспорт – не 7, а 15-20 долларов. Все это приведет к уменьшению числа туристов из Ирана в Азербайджан.

Несмотря на это, по словам Н.Багирова, в преддверии праздника Новруз ЗАО "Азербайджанские авиалинии" откроет два авиарейса – Баку-Тебриз и Баку-Урмия. Все это должно стимулировать приток туристов в нашу страну.

Авиарейсы из ОАЭ в Баку, организованные арабской авиакомпанией Etihad Airways, поспособствуют притоку арабских туристов в нашу страну.