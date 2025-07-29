В июне турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан увеличился на 17%

В июне турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан увеличился на 17%

В июне текущего года Азербайджан посетили 19 664 туриста из стран Центральной Азии, что на 17% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму Азербайджана, в прошлом месяце в страну прибыли 9 946 туристов из Казахстана (+11%), 5 093 - из Узбекистана (+17%), 2 770 - из Туркменистана (+12%), 998 - из Кыргызстана (+45%) и 867 - из Таджикистана (+в 2,2 раза).

Всего в июне Азербайджан посетили 237 509 туристов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество туристов прибыло из России (73 415 человек, -11%), Турции (40 326 человек, +5%) и Ирана (15 297 человек, -11%).