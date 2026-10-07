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    В Ивановке создается инфраструктура в соответствии с концепцией "Туристическое село"

    Туризм
    • 07 октября, 2026
    • 13:08
    В Ивановке создается инфраструктура в соответствии с концепцией Туристическое село

    В селе Ивановка Исмаиллинского района ведется проектирование в рамках подготовки к реставрационным и строительным работам.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий сектором управления культурным наследием Государственного агентства по туризму Рустам Мехтизаде.

    По его словам, в рамках "Государственной программы по развитию туризма на 2026-2030 годы" приоритетным направлением определено развитие регионов и туристических продуктов:

    "В рамках концепции "Туристическое село" в республике отобрано 8 сел: Лаза в Гусаре, Грыз в Губе, Илису и Сарыбаш в Гахе, Дуруджа в Габале, Ивановка в Исмаиллы, Бибияни в Лерике и Сым в Астаре. Главная цель проекта - привлечь туристов в регион и направить доходы от туризма на развитие местных сообществ".

    Государственное агентство по туризму Азербайджана Село Ивановка
    İvanovkada "Turistik kənd" konsepsiyasına uyğun olaraq infrastruktur yaradılır
    Infrastructure being developed in Ivanovka under Tourist Village concept
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