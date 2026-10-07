В Ивановке создается инфраструктура в соответствии с концепцией "Туристическое село"

В селе Ивановка Исмаиллинского района ведется проектирование в рамках подготовки к реставрационным и строительным работам.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий сектором управления культурным наследием Государственного агентства по туризму Рустам Мехтизаде.

По его словам, в рамках "Государственной программы по развитию туризма на 2026-2030 годы" приоритетным направлением определено развитие регионов и туристических продуктов:

"В рамках концепции "Туристическое село" в республике отобрано 8 сел: Лаза в Гусаре, Грыз в Губе, Илису и Сарыбаш в Гахе, Дуруджа в Габале, Ивановка в Исмаиллы, Бибияни в Лерике и Сым в Астаре. Главная цель проекта - привлечь туристов в регион и направить доходы от туризма на развитие местных сообществ".