​В Баку пройдет международная выставка здравоохранения

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ С 18 по 20 сентября в Бакинском экспо-центре пройдет XXI Азербайджанская международная выставка здравоохранения (BIHE 2015). В этом году примерно 60% участников выставки BIHE составят зарубежные компании.

Как сообщает Report, на данный момент в списке участников свыше 120 компаний из 18 стран мира. Национальный стенд представит Чехия. Впервые на выставке будет представлен совместный стенд фармацевтических компаний России при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Наравне с зарубежными производителями на выставке примут участие и ведущие местные дистрибьюторы медицинского оборудования (ARASH Medical, Besan, Vitta, Labservis и др.), являющиеся партнерами крупнейших мировых производителей.

В этом году в рамках сектора медицинского туризма планируется участие более 30 клиник и компаний, занимающихся организацией лечения за рубежом. Среди них клиники, санатории и лечебницы из Грузии, Израиля, Латвии, Турции. Впервые отдельный совместный национальный стенд представят турецкие компании, специализирующиеся на медицинском туризме. Наравне с зарубежными клиниками и санаториями и домами отдыха на выставке также примут участие и туристические компании, занимающиеся отправкой на лечение за рубеж. В этом году сектор медицинского туризма поддерживается Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB).

В эти даты в Бакинском экспо-центре состоится конференция на тему "Актуальные проблемы кардиологии". Спонсором конференции является фармацевтическая компания KRKA (Словения). 19 сентября пройдет уже 9-я научно-практическая конференция "Современные методы диагностики и лечения в акушерстве, гинекологии и неонатологии". Еще одним новшеством этого года станет организация встреч в формате В2В в рамках сектора медицинского туризма.

Помимо этого, 18-20 сентября в Бакинском экспо-центре пройдет ведущее событие индустрии красоты в стране - Азербайджанская международная выставка красоты и эстетической медицины Beauty Azerbaijan 2015.

В выставке примут участие компании из Азербайджана, Бахрейна, Германии, Канады, Китая, России, Турции и других стран. Компании представят стенды с эксклюзивной продукцией, а также проведут мастер-классы по уходу за волосами и телом.

Отметим, что организаторами выставки выступают британская компания ITE Group PLC и ее партнер компания Iteca Caspian.